Kausambi News: आषाढ़ी पर्व पर 200 रुपये प्रति किलोग्राम बिका आम
Kausambi News: आषाढ़ी पर्व पर जिलेभर में आम की बिक्री में भारी बढ़ोतरी हुई। फजली आम 120-150 रुपये और चौसा आम 170-200 रुपये प्रति किलो में बिके। पर्व पर आम खाने से सुख और समृद्धि की इच्छा की जाती है। बाग मालिकों ने बढ़ती मांग का लाभ उठाते हुए अच्छी बिक्री की।
Kausambi News: आषाढ़ी पर्व पर बुधवार को जिलेभर में आम की बिक्री खूब हुई। आम के दाम ने लोगों को चौंकाया। परंपरा निभाने को मजदूर से लेकर नौकरी-पेशा वाले लोगों ने भी आम की खरीदारी की। पर्व पर फजली आम 120 से 150 रुपये प्रति किलो तथा चौसा आम 170 से 200 प्रति किलो तक बिका। आषाढ़ी के दिन परिवार के साथ आम खाने से सुख-समृद्धि और मंगल की कामना पूरी होती है। इसी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के कारण हर वर्ष इस दिन आम की मांग अचानक बढ़ जाती है। इस बार भी व्यापारियों और बाग मालिकों ने सीजन समाप्ति के समय बढ़ी मांग का लाभ उठाते हुए अच्छी बिक्री की।
फरीदागंज निवासी बाग मालिक मनीष सहगल ने बताया कि उनके बाग के फजली आम की विशेष मांग रहती है। एक-एक आम का वजन लगभग एक किलो तक होता है। स्वाद में बेहद मीठा होने और रेशा कम होने के कारण दूर-दूर से लोग इन्हें खरीदने आते हैं। उन्होंने बताया कि आषाढ़ी से चार दिन पहले ही बड़ी मात्रा में आम की बुकिंग हो गई थी, जिसे पकाकर व्यापारियों ने पर्व के दिन बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। कुल मिलाकर आषाढ़ी पर्व पर आम की खरीदारी ने वर्षों पुरानी परंपरा को एक बार फिर जीवंत कर दिया।
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