Kausambi News: सावन सप्तमी पर कालेश्वर घाट में हुआ मां गंगा का पूजन
Kausambi News: सिराथू के कड़ा धाम में सावन महीने की सप्तमी के अवसर पर मां गंगा का विधिपूर्वक पूजन और हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं ने मां गंगा के प्रति आराधना की, सुख-समृद्धि की कामना की और गंगा जल में दीप प्रवाहित किए। आयोजकों ने हर शाम गंगा आरती का आयोजन जारी रखने का ऐलान किया।
Kausambi News: सिराथू, हिन्दुस्तान संवाद। शक्तिपीठ कड़ा धाम स्थित कालेश्वर गंगा घाट पर सावन माह की सप्तमी तिथि के अवसर पर बुधवार शाम 6 बजे जनकल्याण की भावना से मां गंगा का विधि-विधान से पूजन, हवन, आरती एवं दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और मां गंगा की आराधना कर परिवार की सुख-समृद्धि तथा देश के कल्याण की कामना की।कार्यक्रम में पुरोहित पंडित राकेश पांडेय एवं अन्य आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-पूजन संपन्न कराया। श्रद्धालुओं ने मां गंगा को भोग अर्पित किया और भव्य गंगा आरती में शामिल होकर श्रद्धाभाव से जयघोष किया।
इसके बाद श्रद्धालुओं ने मां गंगा के पावन जल में दीप प्रवाहित कर अपने-अपने घर-परिवार की कुशलता, सुख-शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। कार्यक्रम के आयोजक पंडित राकेश पांडेय ने बताया कि अब कालेश्वर गंगा घाट पर वर्ष के 365 दिन प्रतिदिन शाम कों गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों से प्रतिदिन शाम छह बजे गंगा तट पर पहुंचकर मां गंगा की आरती में सहभागी बनने तथा परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति एवं जनकल्याण के लिए प्रार्थना करने की अपील किया। कार्यक्रम के दौरान पूरे घाट पर भक्तिमय वातावरण बना रहा। आरती पूजन के बाद सभी भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया सभी भक्तों ने जयकारा लगाकर प्रसाद ग्रहण किया।
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