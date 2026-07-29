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Kausambi News: गुरु पूर्णिमा पर नंगा आश्रम में आयोजित किया गया विशाल भंडारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कड़ा धाम के नंगा आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने आश्रम में श्रद्धा के साथ भाग लिया, और प्रसाद ग्रहण किया। महंत फरसा बाबा ने गुरु के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान पर जोर दिया। भंडारा सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा और हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया।

गुरु पूर्णिमा पर नंगा आश्रम में आयोजित किया गया विशाल भंडारा
गुरु पूर्णिमा पर नंगा आश्रम में आयोजित किया गया विशाल भंडारा

Kausambi News: शक्तिपीठ कड़ा धाम के गंगा तट स्थित नंगा आश्रम में बुधवार को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह से ही आश्रम में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आश्रम के महंत फरसा बाबा ने सर्वप्रथम आश्रम में स्थापित गुरुजनों की प्रतिमाओं एवं चित्रों का विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद भंडारे में तैयार प्रसाद को मां गंगा, राम-जानकी मंदिर एवं भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर भंडारे का शुभारंभ किया। नंगा आश्रम में बुधवार को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह नौ बजे शुरू हुआ भंडारा देर शाम तक लगातार चलता रहा।

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कड़ा धाम एवं आसपास के दर्जनों गांवों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भंडारे में श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान पूरे आश्रम परिसर में गुरु भक्ति और धार्मिक आस्था का वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण करने के बाद मां गंगा, भगवान भोलेनाथ और अपने गुरुजनों के जयकारे लगाए तथा सभी के सुख-समृद्धि की कामना की। महंत फरसा बाबा ने कहा कि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान का पर्व है। गुरु के मार्गदर्शन से ही मनुष्य ज्ञान, संस्कार और जीवन का सही पथ प्राप्त करता है। भंडारे के सफल आयोजन में आश्रम के सेवकों और श्रद्धालुओं का विशेष सहयोग रहा।

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