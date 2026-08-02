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Kausambi News: फोन कर घर बुलाकर युवक को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: सैनी थाना क्षेत्र के राजा तारा गांव में ओम प्रकाश को उसके पड़ोसी मनोज कुमार ने फोन कर बुलाया और उसकी पत्नी के साथ मिलकर उसकी पिटाई की। ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल का मेडिकल कराया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।

Kausambi News: फोन कर घर बुलाकर युवक को पीटा

Kausambi News: सैनी थाना क्षेत्र के राजा तारा मजरा शाखा गांव निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि 31 जुलाई की रात पड़ोसी मनोज कुमार ने उसे फोन कर अपने घर बुलाया। वहां पहुंचने पर गाली देते हुए अपनी पत्नी सावित्री देवी के साथ मिलकर पिटाई शुरू कर दी। शोरगुल पर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायल का मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी टीएन पांडेय ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।

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