Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kausambi News: बच्चों के विवाद में मां-बेटे को पीटा, केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

Kausambi News: चरवा थाना क्षेत्र के मीरनपर गांव में बच्चों के विवाद को लेकर सरोजा देवी पर पड़ोसी द्वारा हमला किया गया। गाली-गलौज के बाद पति और माता-पिता के साथ मिलकर उसकी पिटाई की गई। पुलिस ने शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर घायल का मेडिकल जांच कराया है तथा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की आश्वासन दी है।

Kausambi News: बच्चों के विवाद में मां-बेटे को पीटा, केस

Kausambi News: चरवा थाना क्षेत्र के मीरनपर गांव की सरोजा देवी पत्नी रामजस ने बताया कि बुधवार को बच्चों के विवाद को लेकर पड़ोसी शेरा गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर अपने माता-पिता के साथ मिलकर पिटाई शुरू कर दी। पीड़िता के मुताबिक, हमलावरों ने उसके बेटे को भी पीटा। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायल का मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी विनय सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।

ये भी पढ़ें:Kausambi News: पड़ोसियों ने दंपती को बेरहमी से पीटा, केस
ये भी पढ़ें:Kausambi News: मामूली बात पर मां-बेटे समेत तीन को पीटा, केस
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News Village

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।