Kausambi News: बच्चों के विवाद में मां-बेटे को पीटा, केस
Kausambi News: चरवा थाना क्षेत्र के मीरनपर गांव में बच्चों के विवाद को लेकर सरोजा देवी पर पड़ोसी द्वारा हमला किया गया। गाली-गलौज के बाद पति और माता-पिता के साथ मिलकर उसकी पिटाई की गई। पुलिस ने शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर घायल का मेडिकल जांच कराया है तथा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की आश्वासन दी है।
Kausambi News: चरवा थाना क्षेत्र के मीरनपर गांव की सरोजा देवी पत्नी रामजस ने बताया कि बुधवार को बच्चों के विवाद को लेकर पड़ोसी शेरा गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर अपने माता-पिता के साथ मिलकर पिटाई शुरू कर दी। पीड़िता के मुताबिक, हमलावरों ने उसके बेटे को भी पीटा। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायल का मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी विनय सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।
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