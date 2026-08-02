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Kausambi News: चेला बोलने पर दुकानदार की बेरहमी से पिटाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के तिल्हापुर मोड़ पर बलवंत सिंह ने स्थानीय चौराहे पर मोबाइल दुकान खोली है। चिंटू के दुकान पर काम करने वाले नफीस ने बलवंत पर हमला किया, क्योंकि बलवंत ने उसे चिंटू का चेला कहा। पुलिस ने इस घटना की शिकायत दर्ज करके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

Kausambi News: चेला बोलने पर दुकानदार की बेरहमी से पिटाई

Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के तिल्हापुर मोड़ निवासी बलवंत सिंह ने बताया कि उसने स्थानीय चौराहे पर मोबाइल की दुकान खोल रखी है। शुक्रवार की शाम पड़ोसी दुकानदार चिंटू की दुकान पर काम करने वाला नफीस किसी काम से उसकी दुकान पर आया। पीड़ित के मुताबिक, उसको नफीस का नाम नहीं पता था। इस पर उसने चिंटू का चेला बोल दिया। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर नफीस ने पीड़ित की पिटाई कर दी। शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायल का मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी विकास सिंह ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।

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