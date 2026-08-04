Kausambi News: भूमि कब्जाने के मामले में मुकदमा कायम
Kausambi News: कोतवाली क्षेत्र के टेवां गांव के शंभूनाथ ने पड़ोसी राजेश कुमार पांडेय पर अपनी जमीन पर कब्जा करने और हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया। शंभूनाथ ने पुलिस में शिकायत की है, और कोतवाल विनीत सिंह ने कहा है कि मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है।
Kausambi News: कोतवाली क्षेत्र के टेवां गांव निवासी शंभूनाथ ने बताया कि पड़ोसी राजेश कुमार पांडेय ने उसकी बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब वह कब्जा हटाने के लिए कहने पर आए दिन गाली-गलौज करता है। हत्या करने की धमकी देता है। परेशान पीड़ित ने सोमवार को इसकी शिकायत पुलिस से की। कोतवाल विनीत सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करा दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।