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Kausambi News: भूमि कब्जाने के मामले में मुकदमा कायम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: कोतवाली क्षेत्र के टेवां गांव के शंभूनाथ ने पड़ोसी राजेश कुमार पांडेय पर अपनी जमीन पर कब्जा करने और हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया। शंभूनाथ ने पुलिस में शिकायत की है, और कोतवाल विनीत सिंह ने कहा है कि मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है।

Kausambi News: भूमि कब्जाने के मामले में मुकदमा कायम

Kausambi News: कोतवाली क्षेत्र के टेवां गांव निवासी शंभूनाथ ने बताया कि पड़ोसी राजेश कुमार पांडेय ने उसकी बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब वह कब्जा हटाने के लिए कहने पर आए दिन गाली-गलौज करता है। हत्या करने की धमकी देता है। परेशान पीड़ित ने सोमवार को इसकी शिकायत पुलिस से की। कोतवाल विनीत सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करा दी गई है।

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