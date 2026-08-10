Kausambi News: मकान पर कब्जा, पिता-पुत्र की बेरहमी से पिटाई
Kausambi News: कटरा नगर मोहल्ले के निवासी शाहिल चौरसिया ने अपनी जमीन में कमरा बनवाया था जिसे राजाराम को किराए पर दिया। जब राजाराम को कमरा खाली करने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया और परिवार के साथ मिलकर शाहिल और उसके परिवार पर हमला कर दिया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया।
Kausambi News: कस्बे के कटरा नगर मोहल्ला निवासी शाहिल चौरसिया ने बताया कि उसने अपनी जमीन में देखरेख के लिए एक कमरा बनवाया था। इसे मंसूर नगर के रहने वाले राजाराम को किराए पर दे दिया था। वही देखरेख करता था। राजाराम की नीयत खराब देख कमरा खाली करने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया। इस पर पीड़ित ने सिविल कोर्ट में ध्वस्तीकरण का वाद दायर कर दिया। पीड़ित के मुताबिक, रविवार को विपक्षी राजाराम कमरे में लाइट का कनेक्शन करवा रहा था। विरोध करने पर उसने अपनी पत्नी सुशीला देवी, बेटे नरेश, ललन, चंदन व बहू मनीता के साथ मिलकर पिटाई शुरू कर दी।
बीच-बचाव करने पहुंचे पिता रमेश चंद्र को भी पीटा। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायलों का मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी विनीत सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।
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