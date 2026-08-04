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Kausambi News: मां-बेटे के बीच मारपीट, रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के जमालमऊ गांव में तीन अगस्त को बड़ेलाल और उसकी मां बेलपति देवी के बीच मारपीट की घटना हुई। चौकीदार देवशरण द्वारा मामले की शिकायत करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। थाना प्रभारी ने आगे की जांच करने का आश्वासन दिया।

Kausambi News: मां-बेटे के बीच मारपीट, रिपोर्ट दर्ज

Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के जमालमऊ गांव के चौकीदार देवशरण ने बताया कि तीन अगस्त की शाम स्थानीय गांव निवासी बड़ेलाल व उसकी मां बेलपति देवी गाली देते हुए आपस में मारपीट कर रहे थे। समझाने के बाद भी वह नहीं माने। मामले में चौकीदार की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने जांच के बाद आगे की कार्रवाई कराने की बात कही है।

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