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Kausambi News: आंबेडकर प्रतिमा पर फेंका गोबर, मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: सैनी थाना क्षेत्र के लोंहदा गांव में आंबेडकर प्रतिमा पर गोबर फेंकने से नाराज हुए ग्रामीण। संतोष कुमार गौतम ने घटना की जानकारी दी। पीड़ित ने प्रतिमा को खुद साफ किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

Kausambi News: आंबेडकर प्रतिमा पर फेंका गोबर, मुकदमा

Kausambi News: सैनी थाना क्षेत्र के लोंहदा निवासी संतोष कुमार गौतम ने बताया कि उसके गांव में आंबेडकर प्रतिमा स्थापित है। शुक्रवार की भोर किसी ने प्रतिमा पर गोबर फेंक दिया। इसकी जानकारी होते ही लोगों में आक्रोश फैल गया। हालांकि, पीड़ित ने खुद ही प्रतिमा को साफ कर दिया। मामले की शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

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