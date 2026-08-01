Kausambi News: 1.56 लाख रुपये लेकर देशी शराब का सेल्समैन फरार
Kausambi News: महेवाघाट क्षेत्र के अलवारा स्थित देशी शराब दुकान का सेल्समैन 1.56 लाख रुपये लेकर फरार हो गया। सेल्समैन ने रुपये मांगने पर गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी 11 जुलाई 2026 को फरार हुआ और दुकान का शटर बंद कर दिया।
Kausambi News: महेवाघाट थाना क्षेत्र के अलवारा स्थित देशी शराब की दुकान का सेल्समैन 1.56 लाख रुपये लेकर फरार हो गया। रुपया मांगने पर गाली देते हुए उसने अनुज्ञापी को धमकी दी। मामले की शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सिराथू निवासी सतीश कुमार पांडेय ने बताया कि अलवारा के भगतपुर पटेल चौराहे पर उनकी देशी शराब की दुकान है। इसमें प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र के सराय शेषीपीर उर्फ सलामपुर गांव का दीनानाथ जायसवाल सेल्समैन था। पीड़ित के मुताबिक, 11 जुलाई 2026 को सेल्समैन तीन दिन की बिक्री का एक लाख 56 हजार रुपया लेकर फरार हो गया।
दुकान का शटर बंद कर चाभी उसने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को दे दी। रकम मांगने पर पहले तो आज-कल करता रहा। 27 जुलाई को तकादा करने पर गाली देते हुए उसने जानलेवा धमकी दी। इस संबंध में थाना प्रभारी धीरेंद्र सिंह का कहना है कि मुकदमा कायम कर जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
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