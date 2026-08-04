Kausambi News: इंस्पेक्टर ने लेखपालों पर दर्ज कराई एफआईआर

Kausambi News: पैमाइश के दौरान लेखपाल के साथ हुई अभद्रता का मामला गरमा गया है। मंझनपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ तो केस दर्ज ही कर लिया है। कोतवाल ने धरना-प्रदर्शन करने वाले चार लेखपाल समेत दस अज्ञात लोगों के विरुद्ध भी मुकदमा कायम करा दिया है। लेखपाल संघ अध्यक्ष को भी आरोपी बनाया गया है। इसकी भनक लगते ही लेखपाल आग बबूला हो गए हैं। मंगलवार को देर शाम तक वह एसडीएम व तहसीलदार के साथ बैठक करते रहे। टेवां निवासी शंभू नाथ प्रसाद ने जमीन संबंधी एक मामले को लेकर अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया था। मंझनपुर एसडीएम राजकुमार मौर्य के आदेश पर सोमवार सुबह हलका लेखपाल बसंत कुमार बीट आरक्षी अरुण यादव के साथ इसकी जांच करने गए थे। आरोप है कि शिकायतकर्ता के विपक्षी राजेश पांडेय व उनके भतीजे ने लेखपाल के साथ गाली-गलौज करते हुए अभद्रता की थी। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया था। कॉलर पकड़कर पीटने का प्रयास किया था। सरकारी अभिलेख भी फाड़ डाले थे। मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं होने से खफा लेखपालों ने रात को कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी। दबाव बढ़ता देख देर रात पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा कायम कर लिया। वहीं, कोतवाल विनीत सिंह ने लेखपाल संघ के मंझनपुर तहसील अध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव, लेखपाल प्रदीप कुमार, अवधेश कुमार और राजन सिंह तथा 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। आरोप है कि लेखपालों ने गाली-गलौज की, साथ ही सरकारी कार्य में बाधा डाला। मुकदमे भनक लगने के बाद से लेखपाल खफा हैं। वह पुलिस विभाग की इस कार्रवाई से नाराज हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम मंझनपुर व तहसीलदार ने देर शाम लेखपालों को बुलाया। देर शाम तक लेखपालों के साथ अफसरों की मीटिंग चलती रही.