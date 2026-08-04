Kausambi News: इंस्पेक्टर ने लेखपालों पर दर्ज कराई एफआईआर
Kausambi News: पैमाइश के दौरान लेखपाल के साथ अभद्रता का मामला गरमा गया है। लेखपाल संघ अध्यक्ष समेत चार लेखपालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लेखपालों ने पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। वहीं, एक कैंसर पीड़िता ने आरोप लगाया है कि लेखपाल ने उनके घर में पूजा भंग की।
Kausambi News: पैमाइश के दौरान लेखपाल के साथ हुई अभद्रता का मामला गरमा गया है। मंझनपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ तो केस दर्ज ही कर लिया है। कोतवाल ने धरना-प्रदर्शन करने वाले चार लेखपाल समेत दस अज्ञात लोगों के विरुद्ध भी मुकदमा कायम करा दिया है। लेखपाल संघ अध्यक्ष को भी आरोपी बनाया गया है। इसकी भनक लगते ही लेखपाल आग बबूला हो गए हैं। मंगलवार को देर शाम तक वह एसडीएम व तहसीलदार के साथ बैठक करते रहे। टेवां निवासी शंभू नाथ प्रसाद ने जमीन संबंधी एक मामले को लेकर अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया था। मंझनपुर एसडीएम राजकुमार मौर्य के आदेश पर सोमवार सुबह हलका लेखपाल बसंत कुमार बीट आरक्षी अरुण यादव के साथ इसकी जांच करने गए थे। आरोप है कि शिकायतकर्ता के विपक्षी राजेश पांडेय व उनके भतीजे ने लेखपाल के साथ गाली-गलौज करते हुए अभद्रता की थी। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया था। कॉलर पकड़कर पीटने का प्रयास किया था। सरकारी अभिलेख भी फाड़ डाले थे। मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं होने से खफा लेखपालों ने रात को कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी। दबाव बढ़ता देख देर रात पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा कायम कर लिया। वहीं, कोतवाल विनीत सिंह ने लेखपाल संघ के मंझनपुर तहसील अध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव, लेखपाल प्रदीप कुमार, अवधेश कुमार और राजन सिंह तथा 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। आरोप है कि लेखपालों ने गाली-गलौज की, साथ ही सरकारी कार्य में बाधा डाला। मुकदमे भनक लगने के बाद से लेखपाल खफा हैं। वह पुलिस विभाग की इस कार्रवाई से नाराज हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम मंझनपुर व तहसीलदार ने देर शाम लेखपालों को बुलाया। देर शाम तक लेखपालों के साथ अफसरों की मीटिंग चलती रही.
कैंसर पीड़िता ने पूजा भंग करने का लगाया आरोप
लेखपाल की तहरीर पर आरोपी बनाए गए राजेश पांडेय की पत्नी सावित्री पांडेय ने मंगलवार को कैंसर अस्पताल मुंबई से एक वीडियो पोस्ट किया और आरोप लगाया कि लेखपाल उनके घर जबरन गए थे। वहां महामृत्युजय जाप चल रहा था। लेखपाल ने पूजा भंग की। अब उनके पति को जबरन फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पति को इस वक्त उनके साथ अस्पताल में रहना चाहिए, लेखपाल की वजह से वह नहीं आ पा रहे हैं।
लेखपाल के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने खोला मोर्चा
केस दर्ज होते ही लेखपाल के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। आरोपी राजेश पांडेय की मां मुन्नी देवी पत्नी स्व. अरुण पांडेय मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंचीं। शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि विपक्षियों से साठगांठ करके लेखपाल ने उनको जबरन बग्घी हटाने के लिए। इसके बाद अभद्रता की। इंकार करने पर उनको धक्का देकर गिरा दिया। इस मामले में पीड़िता ने लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस की कार्रवाई से लेखपाल नाराज
लेखपालों का सीधा आरोप है कि इस पूरे प्रकरण में मंझनपुर पुलिस की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध है। एसडीएम के आदेश पर लेखपाल बसंत कुमार टेवां चौकी के सिपाही अरुण यादव के साथ मौके पर गए थे। पूरी कार्रवाई की। कब्जा हटाने के लिए कहा गया। कब्जाधारकों ने ही अभद्रता की। जिसकी तहरीर दी गई। कार्रवाई न होने पर धरना दिया गया। पुलिस ने जबरन लेखपालों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अब कब्जाधारक की मां सीधा आरोप लेखपाल पर लगा रही है। जब वहां सिपाही मौजूद था, पुलिस विभाग के अधिकारी सिपाही से हकीकत क्यों नहीं पूछ रहे हैं।
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