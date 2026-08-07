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Kausambi News: विधायक आवास से बाइक चोरी, डेढ़ माह बाद केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: कौशाम्बी जिले के महिला गांव के निवासी विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी के भाई के बेटे शिवांश का तिलकोत्सव 22 जून को था। इसी दिन उनकी बाइक चुराई गई। शिकायत के बावजूद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। बाद में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और चोरी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

Kausambi News: विधायक आवास से बाइक चोरी, डेढ़ माह बाद केस

Kausambi News: कौशाम्बी थाना क्षेत्र के महिला गांव निवासी अविनाश चंद्र द्विवेदी चित्रकूट जिले की मानिकपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। 22 जून को विधायक के भाई पिंटू द्विवेदी के पुत्र शिवांश का तिलकोत्सव था। हलवाई का काम म्योहर गांव निवासी रामदेव सरोज को मिला था। रामदेव के मुताबिक, वह अपने छोटे भाई महादेव की बाइक से कारीगर के साथ पहुंचे और कार्यक्रम स्थल पर खड़ी कर दी। उसी दिन शाम करीब सात बजे बाइक चोरी हो गई। आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई की। गुरुवार को पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ बाइक चोरी का मुकदमा कायम किया। कौशाम्बी थाना प्रभारी जगदीश कुमार का कहना है कि मैंने कुछ दिन पहले ही थाने का चार्ज लिया है।

पूर्व में की गई शिकायत के बाबत जानकारी नहीं है। ऑनलाइन प्रार्थना पत्रों की समीक्षा के दौरान प्रकरण संज्ञान में आया था। मुकदमा कायम कर बाइक व चोर की तलाश कराई जा रही है।

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