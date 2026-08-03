Kausambi News: लेखपाल से अभद्रता, कोतवाली का घेराव
Kausambi News: एसडीएम मंझनपुर के निर्देश पर लेखपाल बसंत कुमार ने जमीन के नापने के लिए टेंवा का दौरा किया। वहां अभद्रता और मारपीट के प्रयास के कारण लेखपालों ने कोतवाली का घेराव कर दिया। उन्होंने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। धरने में अन्य तहसील के लेखपाल भी शामिल हुए।
Kausambi News: एसडीएम मंझनपुर के निर्देश पर लेखपाल बसंत कुमार टीम के साथ सोमवार को जमीन के नाप करने के लिए टेंवा गए थे। जांच के दौरान एक व्यक्ति ने लेखपाल के साथ अभद्रता की। साथ ही गाली गलौज करते हुए मारपीट का प्रयास किया।किसी तरह गांव के लोगों ने बीच बचाव पर मामला शांत कराया। लेखपाल बसंत कुमार ने मामले की नामजद तहरीर मंझनपुर कोतवालीप्रभारी विनीत सिंह को दी। दोपहर बाद तक कार्रवाई न होने पर नाराज लेखपालों ने रात 9:00 बजे कोतवाली का घेराव कर लिया। मंझनपुर तहसील संघ के अध्यक्ष प्रमोद यादव की अगुवाई में लेखपाल धरना देकर कोतवाली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
लेखपालों की मांग है की तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और केस दर्ज कर कार्रवाई कराई जाए। लेखपालों की धरने की खबर मिलते ही सिराथू और वह चायल तहसील के लेखपाल भी जिला मुख्यालय आने लगे हैं और धरने में शामिल होने लगे हैं। इंस्पेक्टर विनीत सिंह देर रात तक भ्रमण में थे और लेखपाल धरने पर बैठे हैं।
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