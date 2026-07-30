Kausambi News: निर्माण रोकने पर दबंग भाइयों ने महिला को दी धमकी
Kausambi News: पिपरी थाने के फतेहपुर सहावपुर गांव में एक महिला ने पड़ोसियों द्वारा उसकी ज़मीन पर निर्माण का विरोध किया। इसके चलते तीन दबंग भाइयों ने उसे गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Kausambi News: पिपरी थाने के फतेहपुर सहावपुर गांव में जमीन पर निर्माण कार्य का विरोध करना एक महिला को भारी पड़ गया। आरोप है कि पड़ोसी दबंग भाइयों ने उसके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फतेहपुर सहावपुर गांव निवासी मालती देवी पत्नी विजय कुमार के मुताबिक, आबादी के बाहर उनकी जमीन खाली पड़ी है। गुरुवार सुबह पड़ोस के तीन भाइयों ने कथित तौर पर उनकी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जानकारी होने पर उसने निर्माण का विरोध किया। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने जमीन को अपनी बताते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया और मारपीट पर उतारु हो गए।
आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। जाते-जाते आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
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