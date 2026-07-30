Kausambi News: निर्माण रोकने पर दबंग भाइयों ने महिला को दी धमकी

Kausambi News: पिपरी थाने के फतेहपुर सहावपुर गांव में जमीन पर निर्माण कार्य का विरोध करना एक महिला को भारी पड़ गया। आरोप है कि पड़ोसी दबंग भाइयों ने उसके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फतेहपुर सहावपुर गांव निवासी मालती देवी पत्नी विजय कुमार के मुताबिक, आबादी के बाहर उनकी जमीन खाली पड़ी है। गुरुवार सुबह पड़ोस के तीन भाइयों ने कथित तौर पर उनकी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जानकारी होने पर उसने निर्माण का विरोध किया। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने जमीन को अपनी बताते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया और मारपीट पर उतारु हो गए।