Kausambi News: कब्रिस्तान की जमीन पर खेती का विरोध, महिला को धमकी
Kausambi News: महगांव में कब्रस्तान की जमीन पर खेती को लेकर एक महिला के साथ किसी दबंग ने गाली-गलौज और मारपीट की। महिला ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि पड़ोसी ने उनकी कब्रों की जमीन पर खेती शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Kausambi News: संदीपनघाट थाना क्षेत्र के महगांव में कब्रस्तान की जमीन पर खेती करने का विरोध करने पर दबंग ने महिला से गाली-गलौज कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। महगांव निवासी सोना देवी पत्नी स्व. बिशुनलाल ने पुलिस को तहरीर दी कि आबादी के बाहर जमीन है, जिस पर उनके खानदान के दस परिवारों की कब्रें हैं। आरोप है कि पड़ोसी ने जेसीबी से जमीन समतल कराकर खेती शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने महिला से अभद्रता करते हुए धमकी दी। ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस जांच में जुटी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।