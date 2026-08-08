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Kausambi News: कब्रिस्तान की जमीन पर खेती का विरोध, महिला को धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: महगांव में कब्रस्तान की जमीन पर खेती को लेकर एक महिला के साथ किसी दबंग ने गाली-गलौज और मारपीट की। महिला ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि पड़ोसी ने उनकी कब्रों की जमीन पर खेती शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Kausambi News: कब्रिस्तान की जमीन पर खेती का विरोध, महिला को धमकी

Kausambi News: संदीपनघाट थाना क्षेत्र के महगांव में कब्रस्तान की जमीन पर खेती करने का विरोध करने पर दबंग ने महिला से गाली-गलौज कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। महगांव निवासी सोना देवी पत्नी स्व. बिशुनलाल ने पुलिस को तहरीर दी कि आबादी के बाहर जमीन है, जिस पर उनके खानदान के दस परिवारों की कब्रें हैं। आरोप है कि पड़ोसी ने जेसीबी से जमीन समतल कराकर खेती शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने महिला से अभद्रता करते हुए धमकी दी। ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस जांच में जुटी है।

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