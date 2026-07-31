Kausambi News: जमीनी रंजिश में महिला को पीटा, तोड़फोड़
Kausambi News: पिपरी गांव की समला देवी ने पड़ोसी कल्लू पर आरोप लगाया कि जमीनी विवाद को लेकर उसने गालियाँ दीं और उसके परिवार के साथ मारपीट की। समला के परिवार ने जान बचाने के लिए घर के भीतर शरण ली, लेकिन आरोपियों ने उनके सामान को भी तोड़ दिया। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।
Kausambi News: चरवा थाना क्षेत्र के पिपरी गांव की समला देवी पत्नी त्रिभुवन ने बताया कि पड़ोसी कल्लू से उसके परिवार की जमीनी रंजिश है। इसे लेकर 29 जुलाई की शाम वह गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर अपने भाई राकेश, नरेश एवं रिश्तेदार भोला निवासी हुसैनमई थाना संदीपन घाट के साथ मिलकर पिटाई शुरू कर दी। पीड़िता के मुताबिक, जान बचाने के लिए वे भीतर घुसकर गई तो आरोपियों ने दरवाजे पर रखा गृहस्थी का सामान तोड़ डाला। शोरगुल पर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायल का मेडिकल करा दिया है।
डीएसपी शिवांक सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कराने की बात कही है।
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