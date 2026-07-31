Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kausambi News: विपक्षियों ने ढहा दी चहारदीवारी, मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

Kausambi News: संदीपन घाट थाना क्षेत्र के शोभना गांव में शत्रुघ्न सिंह ने अपनी जमीन पर चहारदीवारी का निर्माण किया था। पड़ोसी रामचंद्र एवं परिवार ने बाउंड्री ढहा दी और धमकी दी। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Kausambi News: विपक्षियों ने ढहा दी चहारदीवारी, मुकदमा

Kausambi News: संदीपन घाट थाना क्षेत्र के शोभना निवासी शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि गांव स्थित अपनी जमीन में उसने चहारदीवारी का निर्माण करा दिया था। पिछले दिनों पड़ोस में रहने वाले विपक्षी रामचंद्र, उसके पुत्र रामचंद्र एवं इनके परिवार के मुन्नीलाल ने बाउंड्री ढहा दी। इसका विरोध करने पर धमकी दी। मामले की शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Land Dispute Kausambi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।