Kausambi News: विपक्षियों ने ढहा दी चहारदीवारी, मुकदमा
Kausambi News: संदीपन घाट थाना क्षेत्र के शोभना गांव में शत्रुघ्न सिंह ने अपनी जमीन पर चहारदीवारी का निर्माण किया था। पड़ोसी रामचंद्र एवं परिवार ने बाउंड्री ढहा दी और धमकी दी। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Kausambi News: संदीपन घाट थाना क्षेत्र के शोभना निवासी शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि गांव स्थित अपनी जमीन में उसने चहारदीवारी का निर्माण करा दिया था। पिछले दिनों पड़ोस में रहने वाले विपक्षी रामचंद्र, उसके पुत्र रामचंद्र एवं इनके परिवार के मुन्नीलाल ने बाउंड्री ढहा दी। इसका विरोध करने पर धमकी दी। मामले की शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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