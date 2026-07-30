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Kausambi News: रोजगार मेले में 145 अभ्यर्थियों ने किया प्रतिभाग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: गुरुवार को जिला सेवायोजन कार्यालय ने करारी परिसर में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया। इस मेले में टाटा फिएट, मुषाशी ऑटोमोटिव, एसआईएस सिक्योरिटी और जीडीएक्स सिक्योरिटी जैसी कंपनियां शामिल थीं, जिन्होंने कुल 87 अभ्यर्थियों का चयन किया। मेले में कुल 145 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

Kausambi News: रोजगार मेले में 145 अभ्यर्थियों ने किया प्रतिभाग

Kausambi News: जिला सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से गुरुवार को कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण केंद्र मंझनपुर रोड (केपीएस स्कूल) करारी परिसर में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला सेवायोजना अधिकारी प्रवीण कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियां यथा- टाटाफिएट ने 45, मुषाशी ऑटोमोटिव ने 19, एसआईएस सिक्योरिटी ने तीन एवं जीडीएक्स सिक्योरिटी ने 20 चयन किए। रोजगार मेले में कुल 145 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया।

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