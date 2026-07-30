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Kausambi News: आभूषण की दुकान से चोरी मामले में मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: प्रयागराज के एयरपोर्ट थानाक्षेत्र में 28 जुलाई को सत्यम कुमार सोनी की ज्वेलरी दुकान से 248 ग्राम चांदी की पायल चुराई गई। एक महिला ग्राहक बनकर आई संदिग्ध ने पायल देखने के बाद बिना खरीदी किए दुकान के पास खड़ी ब्रेजा कार में भाग गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Kausambi News: आभूषण की दुकान से चोरी मामले में मुकदमा

Kausambi News: प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव निवासी सत्यम कुमार सोनी ने बताया कि उसने चरवा के पिपरी महकौवा मोड़ पर गहनों की दुकान खोल रखी है। पीड़ित के मुताबिक, 28 जुलाई की दोपहर उसकी दुकान पर एक अंजान महिला ग्राहक बनकर आई। उसने चांदी की पायल दिखाने के लिए कहा। पायल देखने के बाद बिना कुछ खरीदे दुकान के पास खड़ी ब्रेजा कार में बैठकर चली गई। कुछ देर बाद दुकानदार ने गहनों का मिलान किया तो पता चला कि 248 ग्राम चांदी की पायल गायब है। शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी है।

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