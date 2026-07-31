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Kausambi News: कड़ा धाम थाना प्रभारी को दी गई विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: कड़ा धाम थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनीत सिंह के स्थानांतरण पर क्षेत्रीय लोगों, व्यापारियों और पुजारियों ने भावभीनी विदाई दी। उन्होंने सिंह की कानून व्यवस्था बनाए रखने और सहयोग के लिए सराहना की। नए थाना प्रभारी महेश सिंह ने कार्यभार ग्रहण किया।

कड़ा धाम थाना प्रभारी को दी गई विदाई
कड़ा धाम थाना प्रभारी को दी गई विदाई

Kausambi News: कड़ा धाम थाना प्रभारी रहे इंस्पेक्टर विनीत सिंह के स्थानांतरण पर शुक्रवार दोपहर क्षेत्रीय लोगों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों एवं पुजारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस दौरान लोगों ने अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर उनका सम्मान किया तथा थाना क्षेत्र में उनके कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनसहयोग की सराहना की। उपस्थित लोगों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मंझनपुर कोतवाली में नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। उधर, नवागत थाना प्रभारी महेश सिंह ने कड़ाधाम थाने का कार्यभार ग्रहण कर लिया।

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