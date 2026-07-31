Kausambi News: कड़ा धाम थाना प्रभारी को दी गई विदाई
Kausambi News: कड़ा धाम थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनीत सिंह के स्थानांतरण पर क्षेत्रीय लोगों, व्यापारियों और पुजारियों ने भावभीनी विदाई दी। उन्होंने सिंह की कानून व्यवस्था बनाए रखने और सहयोग के लिए सराहना की। नए थाना प्रभारी महेश सिंह ने कार्यभार ग्रहण किया।
Kausambi News: कड़ा धाम थाना प्रभारी रहे इंस्पेक्टर विनीत सिंह के स्थानांतरण पर शुक्रवार दोपहर क्षेत्रीय लोगों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों एवं पुजारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस दौरान लोगों ने अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर उनका सम्मान किया तथा थाना क्षेत्र में उनके कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनसहयोग की सराहना की। उपस्थित लोगों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मंझनपुर कोतवाली में नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। उधर, नवागत थाना प्रभारी महेश सिंह ने कड़ाधाम थाने का कार्यभार ग्रहण कर लिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।