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Kausambi News: संदिग्ध परिस्थितियों पुल के नीचे मिला युवक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: कसेंदा के कादिलपुर गांव में बुधवार को एक युवक घायल अवस्था में पुल के नीचे मिला। उसकी बाइक पास में पड़ी थी। राहगीरों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर है। पुलिस जांच कर रही है। यह युवक सुबह प्रयागराज मजदूरी के लिए निकला था।

Kausambi News: संदिग्ध परिस्थितियों पुल के नीचे मिला युवक

Kausambi News: कसेंदा। पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के कादिलपुर गांव स्थित एक निजी वाटर पार्क के समीप बने पुल के नीचे बुधवार की दोपहर एक बजे संदिग्ध परिस्थितियों में घायल युवक मिला है। वहीं कुछ दूरी पर उसकी बाइक भी पड़ी थी। राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने जांच शुरू किया है।चरवा के मीरनपर मोहल्ला निवासी अजय पाल पुत्र रामजस मेहनत मजदूरी करके परिजन का भरण पोषण करते हैं। बुधवार की सुबह वह मजदूरी करने प्रयागराज निकले थे। जिसके बाद घर नहीं लौटे। बुधवार की दोपहर करीब एक बजे घायल अवस्था में प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी पुलिस द्वारा मिली है।

घायल की जिसकी स्थिति गंभीर है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अविनाश सिंह का कहना है कि घायल कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। दोपहर करीब 12 बजे पीआरवी 112 से जानकारी मिली थी। लिहाजा घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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