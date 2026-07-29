Kausambi News: करारी थाना क्षेत्र के सनईपर गांव में अवैध खनन कर रही जेसीबी सीज
Kausambi News: मंगलवार की रात करारी में अवैध मिट्टी खनन के लिए जेसीबी मशीन का प्रयोग किया जा रहा था। पुलिस के पहुंचने पर खनन बड़ा पकड़ा गया। खनन इंस्पेक्टर के निरीक्षण के बाद जेसीबी को सीज कर दिया गया और संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कम्प मच गया।
Kausambi News: जेसीबी से मंगलवार की रात जेसीबी से अवैध मिट्टी खनन का कार्य किया जा रहा था। सूचना पर पहुंची करारी पुलिस ने जेसीबी मशीन को मौके पर खनन करते पकड़ा। सूचना पर सुबह पहुंचे खनन इंस्पेक्टर शत्रुघन सिंह ने जेसीबी को सीज कर दिया। करारी थानाक्षेत्र के सनईपर गांव में खनन विभाग की अनुमति के बगैर मिट्टी का अवैध खनन जेसीबी से कराया जा रहा था। इसकी सूचना किसी ने 112 डायल कर पुलिस को दिया। सूचना पर 112 नम्बर व करारी थाना की पुलिस मौके पर देर रात पहुंची। पुलिस ने पाया कि जेसीबी से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है।
इस पर उन्होंने खनन करा रहे व्यक्ति से अनुमति पत्र मांगा। मौके पर कागजात नहीं दे पाने पर पुलिस जेसीबी को कब्जे में लेकर थाने चली आई। सूचना पर बुधवार की सुबह खनन इंस्पेक्टर थाने पहुंचे। पुलिस द्वारा बताये गए खनन स्थल का निरीक्षण किया। अवैध खनन की पुष्टि होने पर खनन इंस्पेक्टर की तहरीर पर करारी पुलिस ने सम्बंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करते हुए मशीन को सीज कर दिया। पुलिस व खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कम्प मच गया है।
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