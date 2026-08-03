Kausambi News: नीम के छह हरे पेड़ काटे, मुकदमा दर्ज
Kausambi News: चरवा क्षेत्र के रतगहा गांव में नीम के छह हरे पेड़ काटे गए। वन रक्षक ने इसकी सूचना पर दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच प्रारंभ की गई। थाना प्रभारी ने आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
Kausambi News: चायल क्षेत्र के वन रक्षक अखिलेश कुमार ने बताया कि चरवा इलाके के रतगहा गांव में नीम के छह हरे पेड़ काट लिए गए। इसकी लकड़ी भी गायब कर दी गई। मामले की जानकारी होने पर रविवार को वन रक्षक मौके पर पहुंचे तो लकड़ी गायब मिली। इस पर उन्होंने जांच कराने के बाद आरोपी दिलेश पासी निवासी निबिया व धर्मराज निवासी तलरी के खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया। थाना प्रभारी विनय सिंह ने जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है।
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