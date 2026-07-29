Kausambi News: ग्रामसभा की जमीन पर दोबारा निर्माण का आरोप
Kausambi News: पश्चिम शरीरा के मां झारखंडी नगर स्थित ग्रामसभा भूमि पर फिर से अवैध निर्माण शुरू किया गया है। आरोपित राजेंद्र और सरस्वती विश्वकर्मा ने पहले भी निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का सामना किया था। प्रशासन ने मामले की गंभीरता से जांच करने का आश्वासन दिया है।
Kausambi News: पश्चिम शरीरा कस्बे के मां झारखंडी नगर स्थित ग्रामसभा भूमि पर दोबारा अवैध निर्माण शुरू किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जेके गैरेज के बगल स्थित भूमि पर राजेंद्र विश्वकर्मा और उनकी पत्नी सरस्वती विश्वकर्मा ने मंगलवार देर रात पुनः निर्माण कार्य शुरू करा दिया। बताया जाता है कि करीब एक माह पूर्व इसी निर्माण को रुकवाने पहुंचे पश्चिमशरीरा के लेखपाल राजकुमार के साथ आरोपितों ने हाथापाई और अभद्रता की थी। इस मामले में दोनों आरोपित जेल भी गए थे और बाद में जमानत पर रिहा हुए थे। अब दोबारा निर्माण शुरू होने की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
मामले में सदर एसडीएम राजकुमार मौर्य ने बताया कि शिकायत को गंभीरता से लेते हुए लेखपाल एवं पुलिस बल को मौके पर भेजकर जांच कराई जा रही है। यदि जांच में यह स्पष्ट होता है कि निर्माण ग्रामसभा की भूमि पर किया जा रहा है, तो लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर अवैध निर्माण रुकवाने के साथ ही संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन की जांच जारी है और राजस्व विभाग की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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