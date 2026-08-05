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Kausambi News: पति ने बेरहमी से पत्नी को पीटा, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: मंझनपुर के समदा में पति संजय गुप्ता ने मामूली विवाद पर पत्नी सविता गुप्ता को बेरहमी से पीटा। शोर सुनकर पड़ोसी बचाने आए, लेकिन पति ने पीटते रहना जारी रखा। सविता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

Kausambi News: पति ने बेरहमी से पत्नी को पीटा, केस दर्ज

Kausambi News: मंझनपुर, संवाददाता। स्थानीय कोतवाली के समदा में मामूली विवाद पर पति ने पत्नी को बेरहमी से पीट दिया। शोर मचने पर लोगों ने किसी तरह मामला शांत कराया। पीड़िता ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया है।समदा में रहने वाली सविता गुप्ता ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि मंगलवार को पति संजय गुप्ता से मामूली बात पर कहासुनी हो गई। पति ने उसको बेरहमी से घर में पीटा। परिवार के लोग मना करते रहे, लेकिन पति उसको पीटता रहा। इससे उसको गंभीर चोटें आई। मोहल्ले के लोगों के आने पर किसी तरह उसकी जान बची। पुलिस ने सविता की तहरीर पर आरोपी पति संजय गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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