Kausambi News: बुखार के साथ तेजी गिर रही प्लेटलट्स, अस्पताल में बढ़े मरीज
Kausambi News: मौसम में बदलाव और खेतों में तेजी से काम के कारण स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की संख्या बढ़ी है। रोजाना 70 से अधिक मरीज आते हैं, जिनमें से 15-20 बुखार से पीड़ित हैं। डॉ. नीरज कुमार ने किसानों को सावधानी बरतने और चिकित्सक से सलाह लेने की सलाह दी है।
Kausambi News: मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और खेतों में बढ़ते काम का असर लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है। स्थानीय पीएचसी की ओपीडी में इन दिनों मरीजों की संख्या बढ़ी है। रोजाना 70 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, इनमें 15 से 20 मरीज बुखार से पीड़ित मिल रहे हैं। वहीं आठ से 10 मरीजों में प्लेटलेट्स कम पाई जा रही हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंझनपुर में मौजूद एमओआईसी डॉ. नीरज कुमार ने बताया कि मौसम परिवर्तन के साथ खेतों में काम भी तेजी से चल रहा है। अधिक धूप, बारिश और लगातार मेहनत के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं।
लंबे समय तक बुखार रहने पर कुछ मरीजों में प्लेटलेट्स कम होने की समस्या सामने आ रही है। उन्होंने किसानों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए बताया कि बुखार होने पर केवल दवा लेकर खेतों में काम करने न जाएं। पर्याप्त आराम करें और चिकित्सक की सलाह लें। धूप और बारिश में काम करते समय सिर को गमछा या फिर छाते से ढककर रखें और पर्याप्त पानी पीते रहें। उन्होंने कहा कि समय पर जांच और उपचार से बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सकता है। लगातार बुखार या कमजोरी महसूस होने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए।
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