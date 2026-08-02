Kausambi News: संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा
Kausambi News: मां गंगा के भक्त संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर भाजपा द्वारा आयोजित शोभा यात्रा कड़ा धाम स्थित संत रविदास आश्रम पहुंची। शोभायात्रा में भजन-कीर्तन और धार्मिक आयोजन हुए। वक्ताओं ने संत रविदास के संदेशों और समाज में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। श्रद्धालुओं ने मां गंगा और संत रविदास के जयघोष के साथ यात्रा का समापन किया।
Kausambi News: मां गंगा के अनन्य भक्त संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों से भाजपा संगठन द्वारा आयोजित भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अंत में शोभायात्रा शक्तिपीठ कड़ा धाम स्थित कुबरी घाट के संत रविदास आश्रम पहुंची और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संत रविदास का पूजन-अर्चन कर मां गंगा की आराधना की गई। कार्यक्रम के दौरान शोभायात्रा जिले के निधियांवा, सैनी, थुलगुला, कमालपुर और देवीगंज सहित विभिन्न स्थानों से होते हुए कड़ा धाम पहुंची। सिर पर कलश लेकर भजन-कीर्तन करते हुए सभी आश्रम पहुंचे। संत रविदास आश्रम परिसर में संयोजक राहुल कुशवाहा ने सभा आयोजित की।
सभा में वक्ताओं ने संत रविदास के जीवन, उनके समरसता, समानता और मानवता के संदेश तथा मां गंगा के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि संत रविदास ने समाज को जाति-पांति से ऊपर उठकर प्रेम, सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाया। उनका जीवन आज भी सामाजिक सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना का प्रेरणास्रोत है। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं ने मां गंगा और संत शिरोमणि रविदास के जयघोष के साथ यात्रा का समापन किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री राकेश पांडेय, जिला मंत्री दिनेश सोनकर, युवा जिलाध्यक्ष रिंकू मौर्या, मंडल अध्यक्ष प्रदीप पटेल, महामंत्री अजय शुक्ला, मंडल मंत्री अजय मौर्या तथा सभासद राहुल कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
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