Kausambi News: ताला तोड़कर मकान पर दबंगों ने किया कब्जा

Kausambi News: ताला तोड़कर मकान पर दबंगों ने किया कब्जा
Kausambi News: मूरतगंज के हसनैन ने एसपी से शिकायत की है कि बरीपुर गांव के दबंगों ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया और घर में तोड़फोड़ कर नकदी व जेवर चुरा लिए। उसने कहा कि उसके परिजनों के भिन्न विवादों के चलते मारपीट की गई। पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है।
Kausambi News: संदीपनघाट थाना क्षेत्र के मूरतगंज के एक व्यक्ति ने एसपी को शिकायती पत्र दिया है। आरोप लगाया है कि उसके मकान पर बरीपुर गांव के दबंगों ने कब्जा कर लिया है। उसके घर का जेवर व नकदी भी हथिया लिया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मूरतगंज निवासी हसनैन पुत्र स्व. जौहर अली ने एसपी को दिए गए शिकायती पत्र में उसके परिजनों ने दस साल पहले मकान का निर्माण कराया था। इसको लेकर बरीपुर गांव के दबंग लगातार उससे विवाद करते चले आ रहे हैं। कई बार मारपीट चुके हैं। 27 जुलाई को उसको सांप ने काट लिया था।
परिजन उसको लेकर अस्पताल ले गए थे। इसी बीच मकान सूना देख दबंग ताला तोड़कर घुस गए। घर में तोड़फोड़ भी की। नकदी व जेवर भी हथिया लिया। जानकारी होने पर परिजन आए तो उनसे मारपीट की गई। पीड़ित का दावा है कि इसका उसके पास वीडियो है। एसपी ने जांच कराकर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है।
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