Kausambi News: लोन दिलाने के नाम पर युवक से ठगे 15 हजार
Kausambi News: पइंसा कोतवाली के अनेठा निवासी नीरज कुमार ने बताया कि शिवम ने उसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से लोन दिलाने का झांसा देकर 15 हजार रुपए ऐंठ लिए। लोन न मिलने पर नीरज ने पैसे वापस मांगे, जिसके बाद शिवम ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Kausambi News: पइंसा कोतवाली के अनेठा निवासी नीरज कुमार ने बताया कि छह महीने पहले गांव के ही शिवम ने उसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से लोन दिलाने का झांसा देकर 15 हजार रूपए ऐंठ लिया। लोन नहीं मिलने पर सोमवार को उसने दी गई रकम वापस मांगी तो आरोपित आग बबूला हो गया। दोबारा मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। मंगलवार को थाने पहुंच पीड़ित ने मामले की नामजद शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।