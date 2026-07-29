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Kausambi News: लोन दिलाने के नाम पर युवक से ठगे 15 हजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: पइंसा कोतवाली के अनेठा निवासी नीरज कुमार ने बताया कि शिवम ने उसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से लोन दिलाने का झांसा देकर 15 हजार रुपए ऐंठ लिए। लोन न मिलने पर नीरज ने पैसे वापस मांगे, जिसके बाद शिवम ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Kausambi News: लोन दिलाने के नाम पर युवक से ठगे 15 हजार

Kausambi News: पइंसा कोतवाली के अनेठा निवासी नीरज कुमार ने बताया कि छह महीने पहले गांव के ही शिवम ने उसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से लोन दिलाने का झांसा देकर 15 हजार रूपए ऐंठ लिया। लोन नहीं मिलने पर सोमवार को उसने दी गई रकम वापस मांगी तो आरोपित आग बबूला हो गया। दोबारा मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। मंगलवार को थाने पहुंच पीड़ित ने मामले की नामजद शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

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