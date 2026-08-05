Kausambi News: झांसा देकर हड़प रुपया, एफआईआर
Kausambi News: कानपुर के मंझनपुर निवासी अब्दुल वाजिद ने पुलिस को तहरीर दी है कि दानियालपुर निवासी तौफीक अहमद ने उसे 70,000 रुपये का झांसा दिया है। रुपये की मांग करने पर तौफीक उसे धमकी दे रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
Kausambi News: मंझनपुर, संवाददाता। कानपुर शहर के बाबू का पुरवा निवासी अब्दुल वाजिद पुत्र अब्दुल माजिद ने चरवा थाना पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि दानियालपुर निवासी तौफीक अहमद ने उसको झांसा देकर 70 हजार रुपये ले लिए हैं। अब वह रुपया मांग रहा है तो धमकी दे रहा है।कई बार रुपया वापस करने के लिए गया, लेकिन वह सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब्दुल वाजिद की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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