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Kausambi News: विद्यालय में खाद्य सुरक्षा टीम ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: डीएम डॉ. अमित पाल के आदेश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कोखराज क्षेत्र के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय में छात्रों के लिए पौष्टिक भोजन की सुनिश्चितता के लिए छह खाद्य नमूने संग्रहित किए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Kausambi News: विद्यालय में खाद्य सुरक्षा टीम ने किया निरीक्षण

Kausambi News: डीएम डॉ. अमित पाल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने मंगलवार को कोखराज क्षेत्र स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय आश्रम पद्धति ककोड़ा का निरीक्षण किया। छात्रों को शुद्ध, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टीम ने विद्यालय की रसोई, खाद्य सामग्री, तैयार भोजन तथा साफ-सफाई व्यवस्था का गहन निरीक्षण करते हुए छह नमूने संग्रहीत किए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गायत्री के नेतृत्व में जांच के दौरान कुल छह खाद्य नमूने संग्रहित किए। इनमें दो मिश्रित दूध, एक रोटी, एक सब्जी, एक चावल तथा एक अरहर दाल का नमूना शामिल है। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विद्यालय प्रबंधन एवं रसोइयों को निर्देश दिए कि छात्रों को उच्च गुणवत्ता का राशन एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। रसोईघर में नियमित साफ-सफाई बनाए रखने, खाद्य सामग्री का सुरक्षित भंडारण करने तथा भोजन की गुणवत्ता की समय-समय पर निगरानी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन मिल सके।

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