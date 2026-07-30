Kausambi News: कड़ा धाम के कुबरी व कालेश्वर घाट पर लगेगी फ्लोटिंग जेटी

Kausambi News: शक्तिपीठ कड़ा धाम में प्रतिदिन प्रदेश के विभिन्न जनपदों से हजारों श्रद्धालु मां शीतला के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दर्शन से पहले श्रद्धालु कुबरी घाट और कालेश्वर घाट पर गंगा स्नान करते हैं। बरसात के दिनों में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर कई बार श्रद्धालु लापरवाहीवश गहरे पानी में चले जाते हैं, जिससे डूबने की घटनाएं होती रही हैं। बुधवार को कुबरी घाट पर प्रयागराज के धूमनगंज निवासी एक युवक की डूबने से हुई मौत के बाद प्रशासन ने घाटों पर भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने का निर्णय लिया है। घटना के बाद उप जिलाधिकारी सिराथू प्रमेश कुमार एवं डीएसपी सत्येंद्र तिवारी ने घाटों का निरीक्षण किया।

इस दौरान इंस्पेक्टर विनीत सिंह के सुझाव पर उप जिलाधिकारी ने नगर पंचायत दारानगर कड़ा धाम के अधिशासी अधिकारी दिनेश सिंह को कुबरी घाट और कालेश्वर घाट पर फ्लोटिंग जेटी (तैरती बैरिकेडिंग) तथा सुरक्षा जाल लगाने के निर्देश दिए। अधिशाषी अधिकारी ने गुरुवार को लखनऊ से फ्लोटिंग जेटी सहित आवश्यक सामग्री मंगवा ली। उन्होंने बताया कि दोनों प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ व सुरक्षित स्नान को देखते हुए 100-100 फीट लंबी फ्लोटिंग जेटी लगवाई जाएगी। फ्लोटिंग जेटी पानी की सतह पर तैरने वाली आधुनिक सुरक्षा बैरिकेडिंग होती है, जो स्नान के सुरक्षित क्षेत्र की सीमा तय करती है। इसके साथ लगे सुरक्षा जाल श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोकते हैं। जलस्तर बढ़ने या घटने पर भी यह व्यवस्था स्वतः ऊपर-नीचे होती रहती है। वाराणसी और प्रयागराज महाकुंभ की तर्ज पर अपनाई जा रही यह तकनीक डूबने की घटनाओं को रोकने में अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। सभी सामग्री घाट पर पहुंच चुकी है और एक-दो दिन में इसको स्थापित भी कर दिया जाएगा। इससे सावन में आने वाले कांवरियों और अन्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित दायरे में गंगा स्नान की सुविधा मिल सकेगी तथा अप्रिय घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा।