Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kausambi News: कड़ा धाम के कुबरी व कालेश्वर घाट पर लगेगी फ्लोटिंग जेटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

Kausambi News: शक्तिपीठ कड़ा धाम में प्रतिदिन प्रदेश के विभिन्न जनपदों से हजारों श्रद्धालु मां शीतला के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

कड़ा धाम के कुबरी व कालेश्वर घाट पर लगेगी फ्लोटिंग जेटी
कड़ा धाम के कुबरी व कालेश्वर घाट पर लगेगी फ्लोटिंग जेटी

Kausambi News: शक्तिपीठ कड़ा धाम में प्रतिदिन प्रदेश के विभिन्न जनपदों से हजारों श्रद्धालु मां शीतला के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दर्शन से पहले श्रद्धालु कुबरी घाट और कालेश्वर घाट पर गंगा स्नान करते हैं। बरसात के दिनों में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर कई बार श्रद्धालु लापरवाहीवश गहरे पानी में चले जाते हैं, जिससे डूबने की घटनाएं होती रही हैं। बुधवार को कुबरी घाट पर प्रयागराज के धूमनगंज निवासी एक युवक की डूबने से हुई मौत के बाद प्रशासन ने घाटों पर भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने का निर्णय लिया है। घटना के बाद उप जिलाधिकारी सिराथू प्रमेश कुमार एवं डीएसपी सत्येंद्र तिवारी ने घाटों का निरीक्षण किया।

ये भी पढ़ें:कुबरी गंगा घाट पर पर लगाई पुण्य की डुबकी

इस दौरान इंस्पेक्टर विनीत सिंह के सुझाव पर उप जिलाधिकारी ने नगर पंचायत दारानगर कड़ा धाम के अधिशासी अधिकारी दिनेश सिंह को कुबरी घाट और कालेश्वर घाट पर फ्लोटिंग जेटी (तैरती बैरिकेडिंग) तथा सुरक्षा जाल लगाने के निर्देश दिए। अधिशाषी अधिकारी ने गुरुवार को लखनऊ से फ्लोटिंग जेटी सहित आवश्यक सामग्री मंगवा ली। उन्होंने बताया कि दोनों प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ व सुरक्षित स्नान को देखते हुए 100-100 फीट लंबी फ्लोटिंग जेटी लगवाई जाएगी। फ्लोटिंग जेटी पानी की सतह पर तैरने वाली आधुनिक सुरक्षा बैरिकेडिंग होती है, जो स्नान के सुरक्षित क्षेत्र की सीमा तय करती है। इसके साथ लगे सुरक्षा जाल श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोकते हैं। जलस्तर बढ़ने या घटने पर भी यह व्यवस्था स्वतः ऊपर-नीचे होती रहती है। वाराणसी और प्रयागराज महाकुंभ की तर्ज पर अपनाई जा रही यह तकनीक डूबने की घटनाओं को रोकने में अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। सभी सामग्री घाट पर पहुंच चुकी है और एक-दो दिन में इसको स्थापित भी कर दिया जाएगा। इससे सावन में आने वाले कांवरियों और अन्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित दायरे में गंगा स्नान की सुविधा मिल सकेगी तथा अप्रिय घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।