Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kausambi News: पिता-पुत्र की हत्या के प्रयास में दो आरोपी बंदी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

Kausambi News: संदीपन घाट थाना पुलिस ने पिता-पुत्र की हत्या के प्रयास के मामले में फरार दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना तब हुई जब दामाद राम सिंह ने अपनी पत्नी अनीषा को निधन की खबर पर अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोका। इस पर विवाद होने पर परिवार के सदस्यों पर हमला किया गया।

पिता-पुत्र की हत्या के प्रयास में दो आरोपी बंदी
पिता-पुत्र की हत्या के प्रयास में दो आरोपी बंदी

Kausambi News: पिता-पुत्र की हत्या का प्रयास किए जाने के मामले में फरार दो आरोपियों को संदीपन घाट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लिखापढ़ी के बाद उनका चालान कर दिया गया। कोखराज थाना क्षेत्र के राला बजहा गांव की कुसमा देवी पत्नी राम शरण ने बताया कि उनकी बेटी अनीषा की शादी कुरई गांव निवासी रामसिंह के साथ हुई है। 28 जुलाई को ननद चऊरी की मौत हो गई थी। बुआ के मौत की खबर अनीषा को मिली तो उसने अंतिम संस्कार में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। इसे लेकर पति व बेटा महेश अनीषा को बुलाने उसकी ससुराल पहुंचे। वहां दामाद राम सिंह ने बेटी को भेजने से मना करने के साथ ही गाली-गलौज शुरू कर दी।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: पुरानी रंजिश में घर में घुसकर लाठी-डंडों से पीटा, पिता-पुत्र घायल

विरोध करने पर दामाद ने अपने भाई मानसिंह, अमर सिंह, शनि व पिता चैतू के साथ मिलकर लाठी-डंडे व लोहे की राड से हमला कर पिता-पुत्र की हत्या का प्रयास किया। मामले की शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। संदीपन घाट थाना प्रभारी आशुतोष सिंह ने बताया कि आरोपी मान सिंह व अमर सिंह को तेरामील के समीप से गिरफ्तार किया गया है।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: पुरानी रंजिश में घर में घुसकर लाठी-डंडों से पीटा, पिता-पुत्र घायल
ये भी पढ़ें:Balrampur News: पुरानी रंजिश में घर में घुसकर लाठी-डंडों से पीटा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।