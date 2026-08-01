Kausambi News: पिता-पुत्र की हत्या के प्रयास में दो आरोपी बंदी

Kausambi News: पिता-पुत्र की हत्या का प्रयास किए जाने के मामले में फरार दो आरोपियों को संदीपन घाट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लिखापढ़ी के बाद उनका चालान कर दिया गया। कोखराज थाना क्षेत्र के राला बजहा गांव की कुसमा देवी पत्नी राम शरण ने बताया कि उनकी बेटी अनीषा की शादी कुरई गांव निवासी रामसिंह के साथ हुई है। 28 जुलाई को ननद चऊरी की मौत हो गई थी। बुआ के मौत की खबर अनीषा को मिली तो उसने अंतिम संस्कार में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। इसे लेकर पति व बेटा महेश अनीषा को बुलाने उसकी ससुराल पहुंचे। वहां दामाद राम सिंह ने बेटी को भेजने से मना करने के साथ ही गाली-गलौज शुरू कर दी।