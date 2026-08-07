Kausambi News: युवती प्रेमी के साथ फरार, मुकदमा
Kausambi News: सैनी थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी 20 साल की बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बेटी पांच अगस्त की शाम बाजार जाने के बाद घर नहीं लौटी। बाद में पता चला कि वह अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। पिता ने पुलिस से मदद मांगी, जो अब युगल की तलाश कर रही है।
Kausambi News: सैनी थाना क्षेत्र के एक युवक ने बताया कि उसकी 20 साल की बेटी पांच अगस्त की शाम बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी। काफी देर तक नहीं लौटी तो खोजबीन की गई। इस दौरान पता चला कि वह प्रेमी के साथ फरार हो गई है। इस पर अनहोनी की आशंका जाहिर करते हुए पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर दिया। पुलिस ने मुकदमा कायम कर युगल की तलाश शुरू कर दी है।
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