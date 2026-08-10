Kausambi News: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत कृषक कराएं फसलों का बीमा
Kausambi News: जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि खरीफ वर्ष-2026 में फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने वाला फसल बीमा पोर्टल क्रियाशील हो गया है।
Kausambi News: जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि खरीफ वर्ष-2026 में फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने वाला फसल बीमा पोर्टल क्रियाशील हो गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत ऋणी कृषकों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 तथा गैर ऋणी कृषकों के लिए 14 अगस्त निर्धारित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजया के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026-27 में अधिसूचित फसलों जैसे धान, अरहर, बाजरा, ज्वार, तिल, उर्द व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में अधिसूचित फसल (केला, मिर्च) को दैवीय आपदाओं से सुरक्षा के लिए समस्त ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों को योजना से आच्छादित किया जाना है।
जिले में खरीफ 2026-27 में धान, अरहर, बाजरा, ज्वार, तिल, उर्द, केला, मिर्च अधिसूचित फसलें हैं। जिला कृषि अधिकारी ने सभी कृषकों को निर्देशित किया है कि समस्त क्षेत्रीय कर्मचारी, बीमा कंपनी प्रतिनिधि (विकास खंड/तहसील कोऑर्डिनेटर) तथा संबंधित क्षेत्र के बैंक व जनसुविधा केंद्र से आपसी संपर्क व समन्वय स्थापित करते हुए 31 तक तथा गैर ऋणी कृषक 14 अगस्त से पूर्व आपना फसल बीमा अवश्य कराएं, ताकि अधिक से अधिक कृषकों को बीमा कवर प्रदान किया जा सके और कृषक दैवीय आपदा के समय अपनी आय को स्थिर रख सकें।
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