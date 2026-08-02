Kausambi News: सिराथू क्षेत्र में झमाझम बारिश से खिले किसानों के चेहरे
Kausambi News: सिराथू तहसील क्षेत्र में रविवार शाम हुई आधे घंटे की बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई। पिछले 10-15 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण फसलों की बढ़वार प्रभावित हो रही थी। बारिश ने खेतों में नमी बढ़ाई, जिससे धान, बाजरा, अरहर और सब्जियों की पैदावार को लाभ होगा।
Kausambi News: सिराथू तहसील क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में रविवार शाम करीब आधे घंटे तक हुई झमाझम बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई। पिछले 10 से 15 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण धान, बाजरा, अरहर सहित दलहनी फसलों और करेला, लौकी जैसी सब्जियों की खेती पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। खेतों में नमी की कमी से फसलों की बढ़वार प्रभावित हो रही थी और किसान लगातार बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश के अभाव में किसान सबमर्सेबल और ट्यूबवेल के सहारे सिंचाई करा रहे थे, लेकिन पर्याप्त नमी नहीं मिल पा रही थी। कई किसानों ने सिंचाई के लिए एडवांस बुकिंग करा रखी थी, फिर भी समय से खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था जिससे अन्न दाता चिंतित थे।
ऐसे में रविवार शाम हुई बारिश ने उनकी बड़ी चिंता दूर कर दी। गोविंदपुर के संतोष जयसवाल, तिवारी के पुरवा के लवलेस व गिरधरपुर गढ़ी के गुल्ली पाल आदि किसानों का कहना है कि इस बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी हो गई है, जिससे धान, अरहर, बाजरा और अन्य फसलों के साथ करेला, लौकी, नेनुवा, मिर्चा आदि सब्जियों की पैदावार को भी लाभ मिलेगा। उनका मानना है कि यदि अब एक सप्ताह तक बारिश नहीं भी होती है, तो भी फसलों पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसानों ने इस बारिश को खरीफ की फसलों के लिए वरदान बताया है।
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