Kausambi News: सिराथू क्षेत्र में झमाझम बारिश से खिले किसानों के चेहरे

Kausambi News: सिराथू तहसील क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में रविवार शाम करीब आधे घंटे तक हुई झमाझम बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई। पिछले 10 से 15 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण धान, बाजरा, अरहर सहित दलहनी फसलों और करेला, लौकी जैसी सब्जियों की खेती पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। खेतों में नमी की कमी से फसलों की बढ़वार प्रभावित हो रही थी और किसान लगातार बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश के अभाव में किसान सबमर्सेबल और ट्यूबवेल के सहारे सिंचाई करा रहे थे, लेकिन पर्याप्त नमी नहीं मिल पा रही थी। कई किसानों ने सिंचाई के लिए एडवांस बुकिंग करा रखी थी, फिर भी समय से खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था जिससे अन्न दाता चिंतित थे।