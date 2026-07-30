Kausambi News: खाद संकट पर भाकियू ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

Kausambi News: चायल तहसील क्षेत्र में उर्वरक की किल्लत और फार्मर रजिस्ट्री की समस्या को लेकर भाकियू कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जल्द समाधान नहीं होने पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी। उर्वरक की कमी और फार्मर रजिस्ट्री में आ रही दिक्कतों को लेकर गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी प्रेरणा गौतम को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष चंदू तिवारी के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने कहा कि चायल तहसील की अधिकांश साधन सहकारी समितियों पर खाद का संकट बना हुआ है, जबकि खरीफ सीजन में धान, बाजरा और ज्वार जैसी फसलों के लिए उर्वरक की सबसे अधिक जरूरत है।

जिन गांवों में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है, वहां फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इसके कारण किसानों को सहकारी समितियों से खाद नहीं मिल रही। कई किसानों की खतौनी में अंश निर्धारण न होने से भी उन्हें उर्वरक से वंचित रहना पड़ रहा है। मजबूरी में किसानों को निजी दुकानों से 300 से 500 रुपये प्रति बोरी अधिक कीमत देकर खाद खरीदनी पड़ रही है। भाकियू नेताओं ने निजी दुकानों पर उर्वरक की ओवररेट बिक्री की जांच कर कार्रवाई की मांग की। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री पूरी होने तक आधार कार्ड और खतौनी के आधार पर पुराने नियमों के अनुसार खाद उपलब्ध कराने की मांग उठाई। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इस दौरान मो. शाहिद, बिंदेश्वरी प्रसाद, साहिल, माबूद, रामबाबू, गंगाप्रसाद और लवकुश समेत कई किसान मौजूद रहे।