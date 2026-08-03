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Kausambi News: फसल नष्ट करने के विरोध पर दंपती को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के दरियापुर मजरा रनिहापर में आदेश कुमार अपने मिर्च के खेत में निराई कर रहा था। सूरज की बकरी ने फसल को नष्ट कर दिया, जिसके खिलाफ शिकायत करने पर सूरज और उसके परिवार ने आदेश और उसकी पत्नी बैजंती पर हमला किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।

Kausambi News: फसल नष्ट करने के विरोध पर दंपती को पीटा

Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के दरियापुर मजरा रनिहापर निवासी आदेश कुमार ने बताया कि शनिवार को वह अपने मिर्च के खेत में निराई कर रहा था। तभी गांव के सूरज की बकरी आकर फसल नष्ट करने लगी। इसका उलाहना देने पर आरोपी सूरज ने अपने परिवार के रूपचंद्र, हरिश्चंद्र व राकेश के साथ मिलकर गाली देते हुए पिटाई शुरू कर दी। पीड़ित के मुताबिक हमलावरों ने बीच-बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी बैजंती को भी पीटा। ग्रामीणों ने किसी तरह दंपती की जान बचाई। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायलों का मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी आशुतोष सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।

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