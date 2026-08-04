Kausambi News: नाली के विवाद में मां-बेटी को बेरहमी से पीटा
Kausambi News: करारी थाना क्षेत्र के भैला मकदूमपुर गांव में नाली के विवाद पर पड़ोसियों ने एक लड़के को पीटा। विरोध करने पर पिता रामगोपाल को भी पीटा गया। ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने मेडिकल जांच कराई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया।
Kausambi News: करारी थाना क्षेत्र के भैला मकदूमपुर गांव निवासी रामगोपाल ने बताया कि दो अगस्त की शाम नाली के विवाद को लेकर पड़ोसी छेदीलाल व स्व. रामप्रकाश की पत्नी गाली देने लगीं। विरोध करने पर दोनों ने मिलकर बेटी रचना को पीटना शुरू कर दिया। बेटी को पिटता देख पीड़ित बीच-बचाव करने पहुंचा तो आरोपियों ने उसे भी पीटा। ग्रामीणों ने किसी तरह मामला शांत कराया। मामले की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने घायलों का मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी संजय सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।
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