Kausambi News: कर्मकारों के पंजीयन के लिए शिविर का किया जाएगा आयोजन

Kausambi News: उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अंतर्गत कर्मकारों का पंजीयन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना तथा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत कर्मकारों के पंजीयन के लिए जनपद के प्रत्येक विकास खंड में शिविर आयोजित किया जा रहा है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी नेहा यादव ने जानकारी दी कि पांच अगस्त को विकास खंड मंझनपुर में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न चार बजे तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार विकास खंड सरसवां में छह अगस्त, विकास खंड कौशाम्बी में सात अगस्त, विकास खंड सिराथू में 10 अगस्त, विकास खंड कड़ा में 11 अगस्त, विकास खंड नेवादा में 12 अगस्त, विकास खंड चायल में 13 अगस्त एवं विकास खंड मूरतगंज में 14 अगस्त को शिविर का आयोजन किया जाएगा।