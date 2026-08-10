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Kausambi News: करंट की चपेट में आकर युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: कौशाम्बी के हसनपुर उर्फ हजियापुर गांव में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। 22 वर्षीय रोहित श्रीवास्तव घर के अंदर टूटे बिजली के तार को जोड़ रहा था, तभी करंट की चपेट में आ गया। परिवार ने उसे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही खो दिया। घटना से परिवार में मातम छा गया है।

Kausambi News: करंट की चपेट में आकर युवक की मौत

Kausambi News: कौशाम्बी थाना क्षेत्र के हसनपुर उर्फ हजियापुर गांव में सोमवार की दोपहर बिजली की तार तोड़ते वक्त करंट की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है। हसनपुर उर्फ हजियापुर निवासी 22 वर्षीय रोहित श्रीवास्तव पुत्र स्व. चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव सोमवार की दोपहर घर के अंदर बिजली के टूटे वायर को जोड़ रहा था। इसी दौरान करंट की चपेट में आकर वह झुलस गया। घटना देख परिजनों ने आपूर्ति बाधित कर किसी तरह उसे तार से अलग किया। युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद से परिवारीजनों के आंसू थामे नहीं थम रहे हैं। थाना प्रभारी जगदीश कुमार ऐसी किसी घटना की जानकारी से ही इनकार किया है।

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