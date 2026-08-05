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Kausambi News: बुजुर्ग को दी गाली, पीटकर किया बेसुध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: मंझनपुर के चकिया गांव में एक युवक ने मामूली बात पर बुजुर्ग उमेश पांडेय को गाली-गलौज करते हुए बेरहमी से पीटा। पिटाई से बुजुर्ग बेहोश हो गया। बेटे शिवांक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी लक्ष्मी नारायण पांडेय के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Kausambi News: बुजुर्ग को दी गाली, पीटकर किया बेसुध

Kausambi News: मंझनपुर, संवाददाता। मंझनपुर कोतवाली के चकिया (मलाक पिंजरी) में मामूली बात को लेकर बुजुर्ग को गांव के ही युवक ने गाली-गलौज करते हुए बेरहमी से पीट दिया। सिर पर चोट लगने से बुजुर्ग मौके पर ही बेसुध हो गया था। बेटे की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।चकिया निवासी शिवांक पांडेय ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसके पिता उमेश पांडेय को मंगलवार को गांव का ही लक्ष्मी नारायण पांडेय गाली-गलौच कर रहा था। पिता ने इसका विरोध किया तो आरोपी लक्ष्मी नारायण पांडेय ने पीटना चालू कर दिया। इससे उसके पिता को चोटें आई।

सिर पर प्रहार लगने से उसके पिता बेसुध हो गए थे। उनको अस्पताल ले जाया गया। शिवांक पांडेय की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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