Kausambi News: नालियां चोक, रुके पानी में पनप रहे मच्छर
Kausambi News: कौशाम्बी ब्लॉक के जुगराजपुर गांव में नालियों के चोक होने से जल निकासी प्रभावित हो गई है। गंदा पानी जमा होने से लोग परेशान हैं, खासकर बच्चे और बुजुर्ग। मच्छरों और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने सफाई की मांग की है और जिम्मेदार अधिकारियों से कार्रवाई की अपेक्षा की है।
Kausambi News: कौशाम्बी ब्लॉक के जुगराजपुर गांव में नालियां चोक होने से जलनिकासी व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। कई स्थानों पर गंदा पानी जमा रहने से लोगों को आने-जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मच्छर भी पनप रहे हैं और दुर्गंध फैल रही है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। जुगराजपुर ग्रामसभा में सफाई व्यवस्था निरंतर न होने से घरों के गंदे पानी की निकासी के लिए बनी नालियां पूरी तरह से चोक हो चुकी हैं। कामता प्रसाद, देवभूषण आदि लोगों का कहना है कि सफाईकर्मी आते हैं और फोटो खींचकर चले जाते हैं। लंबे समय से नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से यह समस्या गंभीर होती जा रही है।
अब बरसात के दौरान हालात और भी खराब हो रहे हैं। गंदा पानी घरों और रास्तों के आसपास जमा होने से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों में जलजनित व मच्छरों से होने वाली बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि चोक नालियों की तत्काल सफाई कराई जाए, जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की जाए तथा नियमित सफाई अभियान चलाकर लोगों को इस समस्या से राहत दिलाई जाए। मामले में एडीओ पंचायत नीरज मिश्रा का कहना है कि समस्या की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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