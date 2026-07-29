Kausambi News: गोपसहसा में फोटो खींचकर लौट जाता है सफाईकर्मी
Kausambi News: कौशाम्बी के गोपसहासा गांव में नालियों के चोक होने से जल निकासी प्रभावित हो गई है। गंदा पानी जमा होने से दुर्गंध फैल रही है, जो संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ा रही है। ग्रामीणों ने सफाई व्यवस्था में सुधार की मांग की है। एडीओ पंचायत ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
Kausambi News: कौशाम्बी ब्लॉक के ग्राम पंचायत गोपसहासा में नालियां चोक होने से जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। कई स्थानों पर गंदा पानी जमा रहने से लोगों को आने-जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण दुर्गंध फैल रही है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। गोपसहसा गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ग्राम प्रधान व सचिव की मनमानी के चलते गांव में तैनात सफाई कर्मचारी भी गंदगी पर ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों का कहना है कि सफाईकर्मी आते हैं और फोटो खींचकर चले जाते हैं।
लंबे समय से नालियों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण यह समस्या गंभीर होती जा रही है। बरसात के दौरान हालात और भी खराब हो रही हैं। गंदा पानी घरों और रास्तों के आसपास जमा होने से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। नालियों की सफाई नहीं कराई गई तो जलजनित और मच्छरों जैसे बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ग्रामीणों ने चोक नालियों की तत्काल सफाई कराने व गांव में नियमित सफाई कराते रहने की मांग किया है। मामले में एडीओ पंचायत नीरज मिश्रा का कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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