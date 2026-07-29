Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kausambi News: गोपसहसा में फोटो खींचकर लौट जाता है सफाईकर्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

Kausambi News: कौशाम्बी के गोपसहासा गांव में नालियों के चोक होने से जल निकासी प्रभावित हो गई है। गंदा पानी जमा होने से दुर्गंध फैल रही है, जो संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ा रही है। ग्रामीणों ने सफाई व्यवस्था में सुधार की मांग की है। एडीओ पंचायत ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

गोपसहसा में फोटो खींचकर लौट जाता है सफाईकर्मी
गोपसहसा में फोटो खींचकर लौट जाता है सफाईकर्मी

Kausambi News: कौशाम्बी ब्लॉक के ग्राम पंचायत गोपसहासा में नालियां चोक होने से जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। कई स्थानों पर गंदा पानी जमा रहने से लोगों को आने-जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण दुर्गंध फैल रही है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। गोपसहसा गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ग्राम प्रधान व सचिव की मनमानी के चलते गांव में तैनात सफाई कर्मचारी भी गंदगी पर ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों का कहना है कि सफाईकर्मी आते हैं और फोटो खींचकर चले जाते हैं।

लंबे समय से नालियों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण यह समस्या गंभीर होती जा रही है। बरसात के दौरान हालात और भी खराब हो रही हैं। गंदा पानी घरों और रास्तों के आसपास जमा होने से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। नालियों की सफाई नहीं कराई गई तो जलजनित और मच्छरों जैसे बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ग्रामीणों ने चोक नालियों की तत्काल सफाई कराने व गांव में नियमित सफाई कराते रहने की मांग किया है। मामले में एडीओ पंचायत नीरज मिश्रा का कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।