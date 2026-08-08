Kausambi News: पड़ोसियों ने देवर-भाभी सहित तीन को पीटा
Kausambi News: करारी थाना बैशकांटी गांव की सरिता देवी ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य के दौरान विपक्षी धर्मवीर ने अपने परिजनों के साथ मिलकर उन पर हमला किया। घटना में उनके कपड़े फट गए और देवर व ससुर भी पीटे गए। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और घायलों का मेडिकल किया गया है।
Kausambi News: करारी थाना बैशकांटी गांव की सरिता देवी पत्नी रमेश सरोज ने बताया कि वह अपने घर का निर्माण करा रही थी। आरोप है कि विपक्षी ने निर्माण कार्य में रोक लगवा दिया। इसे लेकर सात अगस्त को वह निर्माण सामाग्री हटा रही थी। तब विपक्षी धर्मवीर ने अपने परिजन के साथ मिलकर उसे बेरहमी से पीटा। पिटाई में उसके कपड़े तक फट गए। बीच-बचाव करने पहुंचे देवर महेंद्र व ससुर रामलौटन को भी पीटा गया। शोरगुल पर पहुंचे पड़ोसियों ने हस्ताक्षेप कर किसी तरह सभी की जान बचाई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी धर्मवीर, उसके पिता फूलसिंह, गिरधारी एवं दुखई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
इंस्पेक्टर संजय सिंह ने बताया कि घायलों का मेडिकल करा दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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