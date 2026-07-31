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Kausambi News: युवक ने पिता-पत्नी और बहन को पीटा, फटा सिर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: सैनी थाना क्षेत्र के चक जमीन महजूबा काजीपुर गांव में एक युवक ने अपने पिता, पत्नी और बहन की पिटाई की। इस घटना में पिता और बहन का सिर फटा, जबकि पत्नी को गंभीर चोटें आईं। स्थानीय पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।

Kausambi News: युवक ने पिता-पत्नी और बहन को पीटा, फटा सिर

Kausambi News: सैनी थाना क्षेत्र के चक जमीन महजूबा काजीपुर गांव में एक युवक ने अपने पिता-पत्नी और बहन की पिटाई की। इससे पिता व बहन का सिर फट गया। पत्नी को भी गंभीर चोटें आईं। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चक जमीन महजूबा काजीपुर गांव निवासी शिवानी देवी ने बताया कि उसका पति राजू आए दिन प्रताड़ित करता है। 29 जुलाई की शाम भी वह गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर पिटाई शुरू कर दी। आरोपी पति ने बीच-बचाव करने पहुंचे ससुर कंजीलाल एवं ननद ममता देवी को भी डंडे से पीटा। इससे दोनों का सिर फट गया।

जबकि, पीड़ित महिला को पैर में गंभीर चोट लगी है। शोरगुल पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह सभी की जान बचाई। इस संबंध में थाना प्रभारी टीएन पांडेय का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर घायलों का मेडिकल करा दिया गया है। आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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