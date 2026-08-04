Kausambi News: ससुरालियों ने महिला को बेरहमी से पीटा, केस
Kausambi News: पिपरी के पेरई तिल्हापुर मोड़ की सुमन देवी ने बताया कि उसने किराए के मकान में बच्चों के साथ रहते हुए ससुराल में झगड़ा किया। दो अगस्त को उसके परिवार ने पति को भेजने से मना किया और गाली-गलौज के बाद पिटाई की। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मेडिकल कराया है।
Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के पेरई तिल्हापुर मोड़ की रहने वाली सुमन देवी पत्नी भैरव ने बताया कि इन दिनों वह एयरपोर्ट थाना इलाके के मोहिनी चौराहा हरिहरा में किराये का मकान लेकर बच्चों के साथ रहती थी। 28 जुलाई को पति को बुलाने ससुराल गई थी। उस दिन भी झगड़ा हुआ था। इसके बाद दो अगस्त को फिर से ससुराल गई तो सास फुलझड़ी, नंद मीना, देवर दुल्ला व संजय ने पति को साथ भेजने से मना कर दिया। इसका विरोध करने पर गाली देते हुए पिटाई शुरू कर दी। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायल का मेडिकल करा दिया है।
थाना प्रभारी विकास सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।
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