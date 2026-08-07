Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kausambi News: नशे में धुत युवकों ने दंपती को पीटा, केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के परसरा गांव में बुधवार को रवीना और उनके पति पर शराबी पड़ोसी ने हमला किया। रवीना और उनके पति ने जब विरोध किया तो हमलावर ने अपने साथी के साथ मिलकर उनकी पिटाई की। घटना की शिकायत पर पुलिस ने रवीना और उनके पति का मेडिकल कराया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

Kausambi News: नशे में धुत युवकों ने दंपती को पीटा, केस

Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के परसरा गांव की रवीना पत्नी रविकरन ने बताया कि बुधवार की शाम वह अपने पति के साथ स्थानीय चौराहे से दवा लेकर घर जा रही थी। रास्ते में पड़ोस का रहने वाला पप्पू पुत्र लखन शराब के नशे में धुत होकर खड़ा था। वह बिना वजह गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर गांव के ही अपने साथी हनी के साथ मिलकर पिटाई शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पर पति को भी पीटा। पीड़िता के मुताबिक, उलाहना देने जाने पर आरोपी पप्पू की मां सीता देवी ने भी अभद्रता करते हुए मारपीट की। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायल दंपती का मेडिकल करा दिया है।

ये भी पढ़ें:हैंडपंप पर पानी भरने गई गर्भवती महिला को पीटा

थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।