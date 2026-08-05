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Kausambi News: महिला को घर में घुसकर पीटा, एफआईआर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: मंझनपुर के गंभीरा पूरब गांव में एक महिला, लालमनी, ने पुलिस को बताया कि उसके घर में एक व्यक्ति ने गाली-गलौज करते हुए घुसकर उसे मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है।

Kausambi News: महिला को घर में घुसकर पीटा, एफआईआर

Kausambi News: मंझनपुर, संवाददाता। मंझनपुर कोतवाली के गंभीरा पूरब गांव की लालमनी पत्नी वीरेंद्र सरोज ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वह सोमवार की शाम को घर में थी। इसी दौरान गांव का ही लेहदी पुत्र बरसाती गाली-गलौज करते हुए घर में घुस आया।विरोध करने पर उसको मारापीटा। साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी लेहदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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